Micronが容量36GBの12段積層HBM3Eを出荷開始したことを発表しました。Micronが開発した36GB・12段積層HBM3Eは1.2TB/sを超えるメモリ帯域幅を備えており、AI開発に役立つことがアピールされています。Micron continues memory industry leadership with HBM3E 12-high 36GB | Micron Technology Inc.https://www.micron.com/about/blog/applications/ai/micron-continues-memory-industry-leadership-with-hbm3e-12-high-36gbHBM3E