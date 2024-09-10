ＧＥＮＤＡは反落。９日取引終了後に２～７月期連結決算を発表。売上高が前年同期比２．０倍の４９５億３１００万円、営業利益が同１５．０％増の３１億８４００万円となったものの、純利益が同２８．８％減の１４億５００万円と減益で着地しており、これが嫌気されたようだ。 積極的な新規出店やＭ＆Ａが売上高、営業利益を押し上げた。一方、純利益についてはＭ＆Ａや公募増資に関する費用に加え、資本金の増加に伴
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