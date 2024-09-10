西武は今季限りで引退する岡田雅利捕手、金子侑司外野手のメモリアルグッズを販売する。ベルーナドームで行われる引退試合および引退セレモニーは１４日のロッテ戦が岡田、１５日の同戦が金子侑で、ライオンズチームストアフラッグスで「ＴＨＡＮＫＹＯＵフェイスタオル」（税込み２０００円）を販売。メモリアルロゴや引退試合の写真などをあしらったメモリアルグッズも後日販売予定になっている。１５日は金子侑が登場曲