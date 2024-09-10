元日の能登半島地震により大規模な道路の陥没などが起きた石川県の「のと里山海道」で、最後まで片側交互通行が続いていた穴水町の能登大橋付近の道路が10日午前10時から対面通行が可能になりました。奥能登を結ぶ大動脈「能越自動車道」と「のと里山海道」の道路状況の改善により、被災地での支援活動や物流面での利便性の向上が期待されます。のと里山海道と能越道は7月17日に対面通行が再開されましたが、越の原インターと穴水
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