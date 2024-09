Googleはこのたび、公式ブログ「Google Workspace Updates: Gemini (gemini.google.com) now shows related content links in its responses」において、生成AIサービス「Gemini (gemini.google.com)」の新機能として回答に関連コンテンツのリンクが表示されるようになったことをアナウンスyした。ユーザーはAIが生成した回答に加えて、インターネット上の追加情報に簡単にアクセスできるようになる。Gemini for Googe Workspaceア