パーソナルインテリジェンスシステム「Apple Intelligence」の正式版が2024年10月より提供！日本語対応は来年に既報通り、Appleは9日（現地時間）、オンラインにて発表会「Apple Event - It's Glowtime.」を開催し、新しいスマートフォン（スマホ）「iPhone 16」および「iPhone 16 Plus」、「iPhone 16 Pro」、「iPhone 16 Pro Max」シリーズなどを発表し、合わせてすでに[https://s-max.jp/archives/1832532.html[紹介]]している