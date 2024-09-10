気象庁は10日午前7時5分、台風情報を発表した。同日午前6時現在、熱帯低気圧がマリアナ諸島に発生した。今後、24時間以内に台風へ発達する見込み。中心気圧1002hPa、中心付近の最大風速15m/s、最大瞬間風速23m/sで、西北西へゆっくり進んでいる。そのまま西北西に進み、14日から15日にかけて沖縄地方に接近する予報になっている。 