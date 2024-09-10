北野武監督（C）2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates. 北野武監督、浅野忠信、大森南朋がイタリア時間６日、イタリアで開催の『ベネチア国際映画祭』に出席した。【動画】ネットのスピード感に飲まれ「間が壊れた」とも明かした北野監督Amazon MGM スタジオ製作の Amazon Original 映画『Broken Rage』が第81回ベネチア国際映画祭アウト・オブ・コンペティション部門（特別招待作品）に選出され、