＜09月09日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1311) 野村コア３０ 東証ETF [ 1,314.0 | -0.11% | 分析中 ] (1326) ＳＰＤＲ 東証ETF [ 32,860.0 | -1.14% | 分析中 ] (1328) 野村金連動 東証ETF [ 8,669.0 | -1.04% | 分析中 ] (1358) 日経２倍