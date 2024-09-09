玄光社が、衣装デザイナーのミヤニシヤマ（MIYANISHIYAMA）の10年間の衣装仕事をまとめた本「TEN #衣装 #アイドル #カワイイ #MIYANISHIYAMA」を10月18日に発売する。現在アマゾンで予約を受け付けている。 【画像をもっと見る】 活動10周年を記念する同書では、あのやフルーツジッパー（FRUITS ZIPPER）、バンドじゃないもん!の恋汐りんごなどが登場。表紙と巻頭には、長年ミヤニシヤマの衣装を着こなしブランドのミューズ的