¡Ú¼èºà¤ÎÎ¢Â¦¸½¾ì¥Î¡¼¥È¡Ûº£Ç¯¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£·¡Ë¤Î½éÍ¥¾¡¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Î£Ç£±À©ÇÆ¤Ï£²£°£±£¶Ç¯Âç²ñ¤Î¥±¥Ë¡¼¡¦¥ª¥á¥¬¤ËÂ³¤¯»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¡£ÆüËÜ¸ì¥Ú¥é¥Ú¥é¤Çº£¤â´Á»ú²¾Ì¾¸ò¤¸¤ê¤ÎÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ë¥±¥Ë¡¼Æ±ÍÍ¡¢¥¶¥Ã¥¯¤â¤Þ¤¿ÆüËÜ¤ò¿¼¤¯°¦¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¡£¿·ÆüËÜ¤Ë»²ÀïÅö½é¤Î£±£·Ç¯¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ëµï¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£±£¹Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤ËÄê½»¡£²æ¡¹¤¬²¿µ¤