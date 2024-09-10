Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Î½êÂ¢ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò·è¤á¤Æ³Ø·Ý°÷¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë2024Ç¯ÅÙÂè2´ü¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½÷À­¡×¤òÆÃ½¸¤·¡¢6¤Ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é½÷À­¤ÈÈþ½Ñ¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¾®´ë²è¡ÖÈþ½Ñ¤ÎÃæ¤Î¤«¤¿¤Á¡¼¼ê¤Ç¸«¤ëÂ¤·Á¡×¤Ç¤ÏÉ±Ï©»Ô½Ð¿È¤ÎÀÐÄ¦ºî²È¡¦ËÌÀîÂÀÏº¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£2024Ç¯12·î8Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅ¸?Ê¼¸Ë¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤¬½êÂ¢¤¹¤ëºîÉÊ¤ÏÌó1000¿Í¤Îºî²È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡£¤³¤Î¤¦¤Á½÷À­ºî²È¤Ï