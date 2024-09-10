¥×¥íÌîµå ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü-¥ä¥¯¥ë¥È(10Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à)10Æü¡¢5°ÌÃæÆü¤È6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÍ½¹ðÀèÈ¯¤¬È¯É½¡£ÃæÆü¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç11¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.14¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ç¤¹¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Ç¤¢¤ë3Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ï7²ó3¼ºÅÀ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¤¤Þ¤ÀËÉ¸æÎ¨¤Ï1ÅÀÁ°È¾¤òµ­Ï¿¡£ºòµ¨¡¢¸½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤¬2000Ç¯Âå°Ê¹ßºÇ¹â¤ÎËÉ¸æÎ¨1.21¤òµ­Ï¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤³¤³¤«¤é18²ó1/3¤ò¼«ÀÕÅÀ0¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡ÈËÉ¸æÎ¨0ÅÀÂæ¡É