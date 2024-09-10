【ニューヨーク時事】週明け９日のニューヨーク株式相場は、前週に大きく値を下げた反動から買い戻しが入り、３営業日ぶりに反発した。優良株で構成するダウ工業株３０種平均は前週末終値比４８４．１８ドル高の４万０８２９．５９ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は１９３．７７ポイント高の１万６８８４．６０で引けた。