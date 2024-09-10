「ボクシング・ＴＲＥＡＳＵＲＥＢＯＸＩＮＧＰＲＯＭＯＴＩＯＮ７」（１０月１３日、横浜武道館）「ＴＲＥＡＳＵＲＥＢＯＸＩＮＧＰＲＯＭＯＴＩＯＮ７」でＷＢＯバンタム級８位のサウル・サンチェス（米国）と対戦する元世界３階級王者のジョンリエル・カシメロ（フィリピン）が９日、都内で行われた記者会見にリモート出席した。カシメロは「俺を避けて弱いヤツしかやらない井上尚弥は世界一と言えない。井上