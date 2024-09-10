「大相撲秋場所・２日目」（９日、両国国技館）平幕玉鷲が初土俵以来無休の通算連続出場を１６３０回に伸ばし、史上１位の青葉城に並んだ。２００４年初場所の初土俵から足かけ２０年。最年長記録を含めて２度の優勝を誇る３９歳９カ月の“鉄人”が、また金字塔を打ち立てた。大関陣は琴桜が隆の勝を寄り切って２連勝。豊昇龍も小結大栄翔を下し、初日を出した。関脇大の里は翔猿を退けて連勝発進。１場所での大関復帰を目指す