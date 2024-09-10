阪神の森下は難敵攻略で本拠地7連戦の“快幕”を期した。きょう10日に激突するDeNA・東には昨季からの2年間で6戦4勝を献上し、個人的にも今季7打数1安打を含めて計16打数3安打、打率・188の大苦戦。目下32試合連続クオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を継続中の左腕打倒へ闘志をたぎらせた。「前回もいいピッチングをされているんで、何とか（球数を）投げさせたり、甘い球を一球で捉えたり、そういうことをして