クオリティウエアブランドの｢BAMBI WATER(バンビウォーター)｣では、新丸ビル3Fで開催中の｢丸の内 POP UP week｣にて、2024年9月6日(金)から9月12日(木)まで出店いたしております。ブランドで大人気のナイトブラやブラトップなど、全15アイテムが特別価格で登場。実物を手に取ってえらぶチャンスなので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。 期間限定のポップアップを開催中 人気アイテムがお得に購入できる、