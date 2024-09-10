立憲民主党の代表選に立候補した枝野幸男前代表（６０）、野田佳彦元首相（６７）、現職の泉健太代表（５０）、吉田晴美衆院議員（５２）の４氏が９日、都内でデイリースポーツなどのスポーツ紙インタビューに応じた。それぞれが代表選への意気込みや現在の心境などを明かすと共に、自民党にレッドカードを突きつけた。次期代表は、２３日に都内で行われる臨時党大会で選出される。枝野氏は「アベノミクスの１０年で国民生活も