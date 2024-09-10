※経済指標 【米国】 ＊卸売在庫（確報値）（7月）23:00 結果0.3% 予想0.3%前回0.3%（前月比） ※発言・ニュース ＊ＮＹ連銀 ＮＹ連銀が８月の消費者調査を公表し、１年先のインフレ期待は３％と、前月の２．９７％から僅かに上昇した。３年先のインフレ期待は２．３％から２．５％に上昇。５年先は２．８％と前月と変わらずだった。 ＊７月の米消費者信用残高、２５５億ドル増加 ７月の米消費者信