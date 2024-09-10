◆米大リーグドジャース４―０ガーディアンズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が８日（日本時間９日）、本拠地ガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。５回に自己最多に並ぶ２試合ぶりの４６号ソロを放ち、またしても史上初の「４６―４６」（４６本塁打＆４６盗塁）に到達した。１０１打点、１６２安打は自己最多を更新。ド軍が地区優勝マジック「１３」に減