阪神、オリックス、日本ハムで活躍したデイリースポーツ評論家・糸井嘉男氏（４３）の「超人目線」。今回のテーマは勝負の７連戦。阪神は直近２カードが５勝１敗で、首位・巨人に２・５ゲーム差と再接近した。１０日のＤｅＮＡ戦を皮切りに甲子園で７連戦を戦う。糸井氏は１０日に対戦するＤｅＮＡ・東攻略のポイントを挙げ、阪神・高橋の救世主としての働きに太鼓判。さらに野手陣には月間ＭＶＰを取ってほしいと期待を込めた。