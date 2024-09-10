「第13回BFAU18アジア選手権」で準優勝した高校日本代表は9日、台湾・台北から関西国際空港に帰国した。同空港内で取材に応じた小倉全由監督は来年のU18W杯に向け「反省を生かして、来年は良い成績を残したい」と語った。今大会は18人全員が今夏の甲子園に出場した選手となったが、「できるだけ情報を集めたい」と来年は地方大会で敗退したチームの選手を含め、幅広く選手選考する意向を示した。