「2024ミス・ジャパン日本大会」が9日、都内で行われ、香川県代表で大学生の都島涼香さん（20）がグランプリに輝いた。現在は慶応大文学部に通う2年生。将来の夢はアナウンサーだといい「同じ香川県出身の中野美奈子さんのようになれるよう、これから就職活動を頑張りたい」と力を込めた。同時開催の「ミスター・ジャパン」には京都府代表で俳優の池田和樹（27）が選ばれ、「いつか大河ドラマなどにも出られる俳優になりたい