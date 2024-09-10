手に汗握る逆転劇や、強豪を次々と破る快進撃に日本が沸いた。選手と観客が大会を通じて感動を共有した経験を、今後の障害者スポーツの振興につなげていきたい。１２日間にわたって行われた障害者スポーツの祭典、パリ・パラリンピックが閉幕した。日本は前回東京大会を上回る金メダル１４個を獲得した。銀、銅と合わせたメダル総数は４１個で、過去最多だった２００４年のアテネ大会の５２個には届かなかったが、連日の熱戦