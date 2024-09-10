海洋に関する中国の身勝手な主張を放置していたら、日本の主権が蔑（ないがし）ろにされてしまう。政府は南西諸島周辺の警戒監視活動に万全を期さなければならない。中国軍の測量艦が先月末、鹿児島県沖のトカラ海峡に侵入し、領海内を約２時間航行した。海上自衛隊の艦艇と哨戒機が領海に入らないよう測量艦に呼びかけていたが、応じなかった。この５日前には、中国軍の情報収集機が長崎県沖の領空を侵犯したばかりだ。沖縄
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