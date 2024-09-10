日本代表は10日（日本時間11日午前1時開始）、26年W杯アジア最終予選第2戦でバーレーンと対戦する。前田は酷暑でも持ち前の走力を見せる。「暑い中でも走れるのは自分の良さだと思うので、みんなが疲れた中でチームのために走れればいい」。中国戦は途中出場で得点を挙げ日本の大勝に貢献。バーレーン戦では、12年6月の前田遼一と本田圭佑以来となるW杯アジア最終予選開幕2試合連発が懸かる。先発出場へ「相手を頭も体も疲