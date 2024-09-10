パワハラなどの疑惑で批判を浴びる兵庫県の斎藤元彦知事に対し、日本維新の会が辞職要求を突きつけた。２０２１年の県知事選で斎藤知事を推薦した維新は、問題について静観を貫いてきたが、批判の高まりで方針転換を余儀なくされた。「間違いは間違いと認めて謝り、辞職して県民に問うべきだ」９日夕、大阪府庁で記者団の取材に応じた日本維新の会の吉村洋文・共同代表（大阪府知事）は、７日に電話で斎藤知事を説得した際の