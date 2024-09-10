俳優の奈緒が主演、Kis-My-Ft2の玉森裕太が共演する、TBS系連続ドラマ『あのクズを殴ってやりたいんだ』（10月スタート毎週火曜後10：00）の新キャストとして、羽根木ジムに所属するボクサーとして、現WBO女子世界スーパーフライ級王者晝田瑞希の出演が決定した。【写真多数】奈緒、玉森裕太ら…主要キャストを一挙紹介！結婚式当日に彼氏に逃げられてしまった主人公・佐藤ほこ美。人生どん底のタイミングで、金髪の謎の男