アップルは10日、AirPods Pro 2において難聴を予防するなど、聴覚の健康をサポートする機能を今秋に追加すると発表した。ヒアリングチェック機能とヒアリング補助機能で構成される。世界的な保健機関からこの秋に製造販売承認を受ける見込みで、米国、ドイツ、日本を含む100を超える国や地域でこの秋に利用可能になる予定。 通勤時の地下鉄、自宅の芝刈り、スポーツイベントなど、「3人に1人は聴覚に影響を及ぼす