Image: Apple いつかApple Vision Proで見るために...。新型モデルのiPhone 16ですがカメラが縦配置だった理由、それはApple Vision Proで見るための空間写真・ビデオを撮影するためのものでした。 Image: Apple Appleの空間コンピュータことApple Vision Proでは、まるでその空間を切り取ったような3D写真や3