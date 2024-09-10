NY株式9日（NY時間15:13）（日本時間04:13） ダウ平均40772.46（+427.05+1.06%） ナスダック16802.84（+112.01+0.67%） CME日経平均先物36125（大証終比：-115-0.32%） 欧州株式9日終値 英FT100 8270.84（+89.37+1.09%） 独DAX 18443.56（+141.66+0.77%） 仏CAC40 7425.26（+72.96+0.99%） 米国債利回り 2年債 3.673（+0.027） 10年債3.695（-0.013） 30年債3.997（-0