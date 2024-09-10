７月の米消費者信用残高は前月比２５５億ドル増加した。予想は１０４億ドル増だった。クレジットカードなどを含む回転信用残高が１０６億ドル増加。自動車ローンや学資ローンなどの非回転信用は１４８億ドル増加した。