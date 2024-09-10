日本ゴルフ協会（JGA）は9日、オンライン会見を開き、主催オープン選手権3大会の出場選手などを発表した。日本オープン（10月10日開幕）には16年大会覇者でパリ五輪銅メダルの松山英樹（32＝LEXUS）に出場を要請しており、JGAの山中博史専務執行役は「真剣に考えていただいている」と説明した。元世界ランキング1位のアダム・スコット（44＝オーストラリア）は出場する。日本女子オープン（26日開幕）は茨城・大利根CC西Cで