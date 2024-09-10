Apple Watchのハイエンドモデルである「Apple Watch Ultra 2」に、新色のブラックが追加されました。Apple Watch Ultra 2にブラックチタニウムが登場 - Apple (日本)https://www.apple.com/jp/newsroom/2024/09/apple-watch-ultra-2-now-available-in-black-titanium/Apple Watch Ultra 2 - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/apple-watch-ultra-2/Apple Event - September 9 - YouTubeApple Watchの上位モデルである「Apple