中国・内モンゴル河套盆地の原油生産量が３００万トン超す内モンゴル自治区バヤンノール市臨河区にあるバヤン油田の掘削作業。（5月31日、ドローンから、バヤンノール＝新華社記者/李雲平）【新華社フフホト9月9日】中国内モンゴル自治区政府は、同自治区河套盆地の原油生産が2024年8月までの6年間で300万トンを超え、306万7800トンに達したと明らかにした。河套盆地では1970年代から石油・ガスの探査が進められてきたが大きな