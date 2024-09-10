NY株式9日（NY時間11:07）（日本時間00:07） ダウ平均40734.41（+389.00+0.95%） ナスダック16769.75（+78.92+0.46%） CME日経平均先物36130（大証終比：-110-0.30%） 欧州株式9日GMT15:07 英FT100 8267.22（+85.75+1.05%） 独DAX 18426.23（+124.33+0.68%） 仏CAC40 7430.12（+77.82+1.06%） 米国債利回り 2年債 3.667（+0.021） 10年債3.712（+0.004） 30年債4.015