ホットドッグとフォーシーズが展開する宅配ピザ「PIZZA-LA」とのコラボ商品「コミフデリ ピザーラテリヤキチキン」のピザーラで、2024年9月9日(月)より一部店舗から全国のピザーラ店舗で販売中です。 コミフデリ／PIZZA-LA「コミフデリ ピザーラテリヤキチキン」  希望小売価格(税込)： 972円賞味期限(要冷凍)： 製造より360日商品サイズ： 直径約10cm※その他の商