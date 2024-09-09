国民民主党の玉木雄一郎代表（55）が９日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。４月28日投開票の衆院東京15区補選に同党が擁立予定で、その後公認を取り消した高橋茉莉さんの訃報に触れ「心からお悔やみを申し上げます」「本当に残念でなりません」と悼んだ。 【写真】玉木雄一郎代表と高橋茉莉さん（2024年2月8日） 玉木氏は「高橋茉莉さんとは東京15区補選でご縁を得て、公認取り消しとなりましたが、その後も心配して