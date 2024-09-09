中国の南京大学で日本学研究フォーラム研究者ら活発に議論7日、フォーラムでスピーチする北京大学の潘鈞教授。（南京＝新華社配信）【新華社南京9月9日】中国江蘇省の南京大学仙林キャンパスで7、8両日、地域・国別研究、言語学、敦煌学など多くの最先端の問題について交流と議論を深める「交流と相互学習:日本学研究フォーラム」が開かれた。同大外国語学院が主催、中国外文局対外話語創新研究基地、日本学術振興会北京研究連