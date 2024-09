By OLCF at ORNL2024年9月時点で公開されている中では世界最大の計算能力を誇るスーパーコンピューター「Frontier」について、Natureが解説しています。A day in the life of the world’s fastest supercomputerhttps://www.nature.com/articles/d41586-024-02832-5世界各国が開発・設置しているスーパーコンピューターは主に学術用途に使用されており、例えば「小さな雲の粒が地球の気候が温暖化するペースにどのような影響を与