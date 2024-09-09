飛び込み競技でパリオリンピックに出場した、宇都宮市出身の榎本遼香選手が９日、とちぎテレビを訪れ、オリンピックでの戦いを振り返りました。 宇都宮市出身の榎本選手は、飛び込み競技で東京・パリと２大会連続でオリンピックに出場し、地元・宇都宮から夢の舞台に立ちました。 榎本選手と所属先の栃木トヨタの新井孝則社長などは９日、とちぎテレビの須藤揮一郎社長を訪れ、パリオリンピックの結果を伝えました。榎本選手はパ