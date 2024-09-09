世界相撲選手権大会が8日、ポーランド・クロトシンで開かれ、男女各5階級の個人戦と3人制の団体戦が行われた。男子の日本勢は個人戦で金メダル1人、銅メダル2人の活躍。団体戦は2連覇を達成した。男子軽量級（85キロ未満）は、九州情報大出身の和宇慶一騎（31＝沖縄県警察）が出場。ジュニア軽量級で準優勝した2010年大会以来14年ぶりに世界の舞台に登場したが、初戦でアメリカの選手に敗れて敗者復活戦にも回れなかった。男