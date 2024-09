9mm Parabellum Bulletが、10月23日に通算10枚目となるオリジナルアルバム『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』をリリースすることを発表。『TIGHTROPE』以来2年ぶりに発売されるオリジナルアルバムは、新曲9曲に加え6月に配信した「カタルシス」、2023年リリースした「Brand New Day」がそれぞれAlbum ver.として収録され全11曲入りとなる。また近年の9mm Parabellum Bulletのデザインを手がける河島遼太郎によるジャケットデザインも