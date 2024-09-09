「スマイルアップ（旧ジャニーズ事務所）」の藤島ジュリー景子代表取締役が、関連会社4社の会長職を全て退任していたことが9日、関係者への取材で分かった。藤島氏は、被害者への補償業務を行うスマイルアップの代表取締役にはとどまる。藤島氏は昨年、旧事務所の性加害問題の記者会見で「全ての関連会社から代表取締役を降りる」と表明したものの、一部で留任し、役員報酬が支払われている状態に批判の声が上がっていた。NH