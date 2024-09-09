自民党の高市早苗経済安全保障担当相（63）は9日のBS日テレの番組で、非核三原則にある「（核兵器を）持ち込ませず」について、米国の「核の傘」を含む拡大抑止に「矛盾する」との考えを示した。高市氏が「綱渡り」出馬安倍晋三氏不在で問われる実力高市氏は「非核三原則を堅持するとしていて、米国の核の傘の下で抑止力を得るというのは矛盾する」と指摘した。高市氏は9日、2021年に続いて2回目となる自民党総裁選（12日