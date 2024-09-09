岸田総理大臣は日米豪印4カ国の枠組み「クアッド」の首脳会合に出席するため、退任直前にアメリカのバイデン大統領の地元のデラウェア州を訪問する方向で調整に入りました。日本とアメリカ、オーストラリア、インドの4カ国の枠組みは菅政権だった2021年から毎年、首脳会合を持ち回りで開催しています。政府関係者によりますと、今年の首脳会合は今月21日に退任を表明しているバイデン大統領の地元で、私邸があるアメリカ東部