８日に行われたパリパラリンピックの陸上マラソンで、視覚障害Ｔ１２の男子では、堀越信司（ＮＴＴ西日本）が７位、和田伸也（長瀬産業）は９位、熊谷豊（三井ダイレクト損保）は１０位だった。パラリンピック４大会連続出場の和田は９位だったが、視覚障害の重いクラスのＴ１１では自らのパラリンピック記録を更新する２時間２９分５９秒のタイム。「タフなコースで記録を作ることができて良かった」と喜んだ。複数のトラック