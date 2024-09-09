横浜地裁横須賀支部２０２２年７月、逗子海岸近くの路上で海水浴客ら男女４人を後ろから突き飛ばすなどして重軽傷を負わせた米海軍人の男（３１）の公判が９日、横浜地裁横須賀支部（片多康裁判長）で開かれ、検察側は懲役２年６月を求刑し、弁護側は無罪を主張して結審した。判決は２６日に言い渡される。検察側は論告で被告について「犯行当時、精神状態に異常はなく、周囲の状況を的確に把握できており、完全責任能力があっ