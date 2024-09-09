米１０年債利回りは３．７３２％に上昇して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:43）（%） 米2年債 3.683（+0.037） 米10年債3.732（+0.024） 米30年債4.037（+0.019） ドイツ2.203（+0.031） 英国3.908（+0.022） カナダ2.976（+0.014） 豪州3.954（+0.073） 日本0.901（+0.047） ※米債以外は10年物